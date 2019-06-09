رياضة | اتحاد الكرة يرد على الأهلي ويجر مجلس "الخطيب" إلى المذبحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يرد على الأهلي ويجر مجلس "الخطيب" إلى المذبحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي مجلس إدارة اتحاد الكرة إلغاء مسابقة دورى مواليد 97 وهو ما يعد ضربة قاضية للنادي الأهلي الذي سيرحل عدد من لاعبيه لإلغاء المسابقة.

ويضم الأهلي مجموعة كبيرة من اللاعبين مواليد 97 مثل ناصر ماهر وكريم نيدفيد ورمضان صبحي وعمار حمدي ومحمود الجزار وعمر رضوان وأكرم توفيق وسيضطر للاستغناء عن بعضهم الإضافة إلى المجمدين على دكة البدلاء هذا الموسم من اللاعبين الكبار.

ويعقد مجلس الجبلاية لمناقشة التصور النهائى للمسابقات في الموسم الجديد والرد على بيانات مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب.