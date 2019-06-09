رياضة | رئيس سموحة يصدر بيانا: نتضامن مع الأهلي في زمن العك الكروي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس سموحة يصدر بيانا: نتضامن مع الأهلي في زمن العك الكروي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة تضامن ناديه التام مع إدارة النادي الأهلي في موقفه بخصوص استمرار بطولة الدوري المصري.

وقال عامر في بيان أصدره السبت إنه يؤيد ما جاء في مذكرة النادى الأهلي التى أرسلها صباح اليوم السبت إلى اتحاد الكرة، والتي أكد فيها عدم التفريط في حق الأندية في بطولة الدوري هذا الموسم.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على "تويتر": "نعيش زمن العك الكروي والأهلي محق في شكواه"

وكشفت المذكرة عن العديد من الوقائع التي لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف. هذا، فضلا عن غياب العدالة بين الأندية، خاصة عند تحديد مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدوري.

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ورصدت إدارة النادي الأهلي قيام الاتحاد بتغيير مواعيد العديد من المباريات عقب الإعلان عنها، وتأجيل المباريات المؤجلة للمنافسين، وعدم المساواة في الفارق الزمني بين المباريات وما بين لقاءات الأهلي، الذي أدى مباراة كل 72 ساعة على مدار ثماني مواجهات، في الوقت الذي لم يلتزم فيه المنافس بهذا الفارق الزمني عند إقامة مؤجلاته. وتطرقت مذكرة النادي إلى عدم تقدير عامل الوقت من جانب اتحاد الكرة، والذي عمل على استهلاكه، وكان كافيًا لاستكمال مسابقة الدوري قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية. وتجاهل الاتحاد للإساءات العلنّية التي جاءت في حق القائمين على إدارة اللعبة، والحكام من مسئولين في المنظومة الرياضية دون حسيب أو رقيب، بحسب البيان.

وكشف النادي في مذكرته عن مسؤولية الاتحاد بشأن أزمة القيد في القائمة الأفريقية في نسختها الجديدة، خصوصًا أن الاتحاد لم ينتبه عند تأجيل المباريات لمشكلة القيد الأفريقي، والأزمة التي سوف تواجهها الأندية المصرية المشاركة في بطولات الاتحاد الأفريقي «كاف»، سواء فيما يتعلق بقيد اللاعبين الجدد، وحرمانهم من المشاركة في الأدوار الأولى من البطولة، نظرًا لعدم قيدهم في المواعيد المحددة سلفًا؛ بسبب عدم انتهاء المسابقة المحلية مبكرًا.

وجاء في المذكرة أن الأهلي يحرص دائمًا على المعاونة للارتقاء بالكرة المصرية، وإرساء القيم الرياضية، ومستمر في قناعاته الراسخة في تطبيق قواعد اللعب النظيف. لذا، فإن النادي يحتفظ بكافة حقوقه الكاملة في بطولة الدوري العام للموسم الجاري، وما سوف يتخذه مجلس الإدارة من قرارات في اجتماعه المقرر خلال ساعات بشأن كافة الملاحظات السابق الإشارة إليها، والتي تم رصدها بوقائع مُثبَتة على مدار الموسم الحالي