رياضة | الحلقة "11" فيكتور وانياما كلمة سر منتخب كينيا في بطولة الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة "11" فيكتور وانياما كلمة سر منتخب كينيا في بطولة الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقعت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية منتخب كينيا الملقب " بنجوم هارامبي " في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الجزائر والسنغال وتنزانيا.

وفي السطور المقبلة يواصل معكم " الخليج 365 الرياضي " الحديث عن المنتخبات التي ستشارك في نسخة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 في الحلقة التي تحمل الرقم إحدى عشر.

سنة التأسيس

تأسس الاتحاد الكيني لكرة القدم في العام 1960 وفي نفس العام إنضم إلى الاتحدا الدولي " فيفا " قبل أن يصبح إتحاد عامل في الكاف بنفس العام.

ولم ينجح المنتخب الكيني في أن يمثل القارة الأفريقية في بطولة كأس العالم حيث أنه كان دائماً ما يخرج من التصفيات التي تؤهل إلى المونديال.

مشاركات كينيا في كأس الأمم الافريقية

شارك نجوم هارامبي في المعترك الافريقي خمسة مرات على النحو التالي :-

نسخة 1972 : خرج من الدور الاول

نسخة 1988 : خرج من الدور الاول

نسخة 1990 : خرج من الدور الاول

نسخة 1992 : خرج من الدور الاول

نسخة 2004 : خرج من الدور الاول

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طريقة تأهله لكأس الأمم الافريقية 2019

وكانت قرعة التصفيات قد أوقعت المنتخب الكيني في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات غانا وإثيوبيا بالإضافة إلى منتخب سيراليون الذي تم تجميده.

ونجح منتخب كينيا في إحتلال مركز الوصافة خلف المنتخب الغاني بالفوز في مباراتين والتعادل في مباراة وخسارة مثلها حيث جمع نجوم هارامبي سبعة نقاط مسجلين أربعة أهداف وإستقبلت شباكهم هدف يتيم.

نجوم المنتخب

فيكتور وانياما

قائد المنتخب وأبرز اللاعبين الذين تعول عليهم الجماهير من أجل قيادة المنتخب لتحقيق نتائج إيجابية تظل محفورة في الاذهان.

ومن المنتظر أن يكون اللاعب ضمن القوام الاساسي للمنتخب الكيني وهو الذي يمتاز بشخصية القائد داخل الملعب والممول الأساسي لباقي اللاعبين.

ميكاييل أولونجا

مهاجم كاشيوا ريسول الياباني واحد من أفضل اللاعبين المنتظر منهم تسجيل الاهداف في شباك المنتخبات المنافسة بحثاً عن مركز مؤهل للدور الثاني.

أيوب ماسيكا

آخر الاسماء التي تعتبر من نجوم الصف الاول في المنتخب الكيني والذي ينشط في فريق نادي ليرس البلجيكي وتمني الجماهير النفس بأن يكون في مستواه.

فهل ينجح وانياما في قيادة منتخب بلاده للدور المقبل ؟