رياضة | الأهلي يرد بالمستندات على اتحاد الكرة في مؤتمر صحفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يرد بالمستندات على اتحاد الكرة في مؤتمر صحفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا خلال الساعات المقبلة لشرح الموقف الكامل بخصوص مؤجلات مباريات مسابقة الدوري، وتعامل اتحاد الكرة مع هذه الأزمة بعد أن تحرك النادي من خلال الطرق القانونية للحفاظ على حقوقه الكاملة وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى قانون الرياضة؛ وبما يتفق مع اللوائح المحلية والدولية والميثاق الأولمبى أمام جميع الجهات المعنية بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومرورًا بمركز التسوية والتحكيم، ووصولًا إلى الفيفا، والمحكمة الرياضية الدولية.

ويقوم النادي خلال المؤتمر الصحفي بشرح كافة ملابسات الأزمة مدعمة بالوثائق والفيديو والمستندات ، وتوضيح المطالب العادلة التي تخدم صالح الكرة المصرية، وتحقق أهداف الأندية بشكل عام من حيث وضوح الرؤية الخاصة بالموسم الجديد وأعداد الجماهير ومواعيد المباريات والموقف الخاص باللاعبين الأجانب والسوريون ومصير مسابقة الناشئين مواليد 97 في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر توضيح كل الجوانب المتعلقة بمطالب النادي الأهلي المشروعة بخصوص توضيح الأسانيد القانونية واللائحية التي سيتم الإعتماد عليها خلال تحديد الأندية المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا وبطولة الكونفدرالية ، في ضوء المواعيد التي حددها الاتحاد الإفريقي "الكاف" للقيد وإرسال القوائم للأندية المشاركة في البطولة، في الوقت الذي قرر فيه اتحاد الكرة استمرار مسابقة الدوري لما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية، ليضع الأندية المشاركة في البطولة في مأزق بخصوص التعاقدات وإرسال القوائم.