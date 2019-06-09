رياضة | ريال مدريد ينهي الصفقة الخامسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد ينهي الصفقة الخامسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب ريال مدريد من التوصل إلى اتفاق مع نادي ليون الفرنسي لضم الظهير الأيسر فيرلاند ميندي لصفوف النادي الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقا لما ذكرته صحفية "الماركا" الإسبانية القريبة من ريال مدريد فإن اتفاق وشيك بين ليون والريال على إنهاء صفقة ميندي.

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وأضافت الصحيفة أن ميندي سيقضي زيارته الطبية الثانية هذا الأحد وقد يكون الإعلان الرسمي في أي وقت الأسبوعً المقبل.

وتابعت الصحيفة أن صفقة انتقال ميندي إلى ريال مدريد ستكلف خرينة النادي الملكي مبلغ ٥٠ مليون يورو.

ومن المنتظر أن يكون ميندي الصفقة الخامسة بعد ضم هازارد ولوكا يوفيتش وإيدير ميليتاو ورودريجو.