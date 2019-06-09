رياضة | خطوة مفاجئة من بول بوجبا تجاه ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة مفاجئة من بول بوجبا تجاه ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي في الرحيل عن النادي الإنجليزي والانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت تقارير صحفية إسبانيا عن أن بول بوجبا سيُضحى براتبه من أجل تسّهيل وصوله إلى ريال مدريد.

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وأضافت التقارير أن بوجبا اتفق مع ريال مدريد لتخفيض راتبه من 20 مليون إلى 14 مليون يورو، وينّتظر فقط موافقة اليونايتد على الرحيل.