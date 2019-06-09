رياضة | اليوم.. وزارة الرياضة تكشف عن تفاصيل بطولة العالم للسلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. وزارة الرياضة تكشف عن تفاصيل بطولة العالم للسلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد وزارة الشباب و الرياضة، ظهر اليوم الأحد مؤتمرًا صحفيًا بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للإعلان عن تفاصيل رعاية الوزارة لبطوله العالم للسلاح.

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ويتضمن المؤتمر عرض لآخر استعدادات مصر لتنظيم بطوله العالم للرواد، كما يقام علي هامش المؤتمر تكريم اللاعبين الذين حققوا إنجازات في بطولة العالم و بطولة إفريقيا للناشئين والناشئات والشباب والجائزة الكبرى والتصنيف العالمى خلال موسم ٢٠١٨ / ٢٠١٩ .

كما سيقوم رئيس اتحاد السلاح عبدالمنعم الحسينى باستعراض النتائج التى حققها أبطال اللعبة وبرنامج وخطة عمل الاتحاد فى الفترة المقبلة والاستعدادات الجارية للمشاركة فى أوليمبياد طوكيو 2020.