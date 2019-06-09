رياضة | الحلقة "9".. أسود التيرانجا أمل ساديو ماني للحصول على الكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة "9".. أسود التيرانجا أمل ساديو ماني للحصول على الكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الافريقية المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من الحادي والعشرين من شهر يونيو الجاري حتى التاسع عشر من شهر يوليو المقبل عن وقوع المنتخب السنغالي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الجزائر وكينيا وتنزانيا.

وفي التقرير التالي يستكمل معكم " الخليج 365 الرياضي " الحلقات التعريفية الخاصة بالمنتخبات التي ستشارك في كان 2019 ونصل معكم للحلقة العاشرة أولى المنتخبات التي جاءت في المجموعة الثالثة.

سنة التأسيس

تأسس المنتخب السنغالي في العام 1960 ويعرفون بلقب أسود التيرانجا ويحتل حالياً التصنيف الثالث والعشرين على مستوى العالم ويدربه آليو سيسيه وتبلغ القيمة التسويقية لنجومه 251.05 مليون يورو.

نجح المنتخب السنغالي في المشاركة مره وحيدة في بطولة كأس العالم كان ذلك في العام 2002 وصل فيها إلى الدور ربع النهائي.

مشاركات السنغال في كأس الأمم

شارك أسود التيرانجا في المعترك الافريقي أربعة عشر مرة على النحو التالي :-

• نسخة 1965: حصد المركز الرابع

• نسخة 1968: خرج من الدور الأول

• نسخة 1986: خرج من الدور الأول

• نسخة 1990: حصد المركز الرابع

• نسخة 1992: خرج من ربع النهائي

• نسخة 1994: خرج من ربع النهائي

• نسخة 2000: خرج من ربع النهائي

• نسخة 2002: حصل على الوصيف

• نسخة 2004: خرج من ربع النهائي

• نسخة 2006: حصد المركز الرابع

• نسخة 2008: خرج من الدور الأول

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• نسخة 2012: خرج من الدور الأول

• نسخة 2015: خرج من الدور الأول

• نسخة 2017: خرج من ربع النهائي

وإجمالاً لعب المنتخب السنغالي 49 مباراة في كأس الأمم الأفريقية نجح خلالهم في الفوز ب 16 لقاء وتعادل في 12 وتكبد مرارة الخسارة في 21 مناسبة ، وسجل مهاجموه في شباك المنافسين 55 هدفاً وتلقت شباك حراس مرماهم 50 هدفاً.

طريقة تأهله لكأس الأمم الافريقية 2019

وكانت قرعة التصفيات قد أوقعت المنتخب السنغالي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات مدغشقر وغينيا الاستوائية بالإضافة إلى منتخب العربي السوداني وحسم رفقاء ماني المركز الاولى.

وتمكن المنتخب من حصد ستة عشر نقطة من ستة مباريات بالفوز في 5 لقاءات والتعادل في مباراة ولم يتكبد رفقاء كاليدو كوليبالي أي خسارة وسجل مهاجموا المنتخب 12 هدفاً ولم تتلقى شباكهم سوى هدفين.

نجوم المنتخب

ساديو ماني

لا صوت يعلو في المنتخب السنغالي فوق صوت ساديو ماني لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليفربول وقائد المنتخب الذي خاض 50 مباراة دولية سجل خلالهم خمسين هدفاً.

ونجح ماني في الحصول على جائزة هداف البريميرليج الموسم الجاري مناصفة مع صلاح وأوباميانج كما قاد فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا وتنتظر منه الجماهير السنغالية جلب الأميرة السمراء.

كاليدو كوليبالي

الصخرة السنغالية التي تكسرت عليها أعتى مهاجمي العالم وكان الموسم الماضي صراع الأندية الأوروبية الكبرى من أجل شراءه والحصول على خدماته من ناديه نابولي الايطالي.

ويرفض الايطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق العاصمة الايطالية التفريط في مدافعه السنغالي الصلب الذي يعطي راحة وطمأنينة لأي حارس مرمى يلعب معه.

كيتا بالدي

ثالث العناصر التي يعول عليه المنتخب السنغالي لتحقيق نتائج إيجابية في الكان الافريقي الجناح كيتا بالدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الايطالي.

ويبلي بالدي بلاء حسن مع فريقه الايطالي ونجح في قيادتهم للحصول على البطاقة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل من الكالتشيو وتنتظر منه أسود التيرانجا كثيراً في البطولة.

فهل يقدر المنتخب السنغالي على تحقيق اللقب للمرة الأولى تاريخياً ؟