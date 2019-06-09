شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة ودية لاختبار استعداد استاد الإسكندرية لأمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنظم اللجنة المشرفة على مجموعة الإسكندرية، برئاسة عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، غداً الإثنين، مباراة ودية بين منتخب الإسكندرية للشباب وفريق سبورتنج على استاد الإسكندرية بعد الانتهاء من تطويره وتجهيزه، وذلك للوقوف على مدي استعداده لاستقبال مباريات المجموعة الثانية لبطولة الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

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وكان المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور عبدالعزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، قاما أمس، بزيارة الاستاد وملاعب التدريب التي من المقرر أن يتدرب عليها الفرق الأربعة، وملاعب نادي الاتحاد بسموحة والنادي الأوليمبي والأكاديمية وبرج العرب، لمتابعة اللمسات الأخيرة والاستعدادات لاستضافة البطولة، ومتابعة ما جرى تنفيذه من أعمال التطوير ورفع الكفاءة خارج وداخل الاستاد وما يضمه من منشأت رياضية وملاعب.

ويستضيف استاد الإسكندرية مباريات المجموعة المجموعة الثانية من البطولة والتي تضم منتخبات نيجيريا ،غينيا، بوروندى ومدغشقر.

وتشهد النسخة التي تستضيفها مصر تواجد 24 منتخبا في البطولة للمرة الأولى في تاريخها، تقسم إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى الدور الـ16 صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.