أخضر التايكوندو يشارك في البطولة الدولية بالهند بثلاثة منتخبات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يشارك المنتخب السعودي للتايكوندو بثلاثة منتخبات، أول، ناشئين، شباب، في بطولة الهند الدولية التي ستنطلق بعد غد، وتستمر حتى الـ 16 من يونيو الحالي بمدينة حيدر أباد.

ويمثل المنتخب السعودي الأول عبدالإله عسيري وحمد المبروك، ومنتخب الشباب صالح المطيري ورياض الظافري وصادق العبادي ورداد الشريف وسامي خيبري وريان الطائفي ومحمد السويق وعلي المبروك، في حين سيمثل منتخب الناشئين ريان الحارثي ويزن بسيسي وكاظم الظافري ولؤي غانم وأصيل عسيري ومحمد آل مداوي ومحمد الغنام وعمر الزير، فيما يشرف على الجهاز الفني المدربان الوطنيان محمد القحطاني وفهد الدويسان والمساعدان مبارك الدوسري ومنصور عسيري، ويرأس وفد منتخب الناشئين والشباب أمين عام الاتحاد سامي الطلب، في حين يتولى إدارة المنتخب الأول عضو مجلس الإدارة محمد نوح قاضي، والإداريان ناصر القحطاني وخالد الأسمري.

واعتمد رئيس الاتحاد العالمي للتايكوندو، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي والسعودي للتايكوندو، أبوبكر كردي مسؤولاً فنيا للبطولة، وهي المرة الأولى التي تعين فيها شخصية فنية سعودية للإشراف على فعاليات بطولات الاتحاد العالمي.