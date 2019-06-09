شكرا لقرائتكم أول رد صادم من اتحاد الكرة ضد الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على إلغاء مسابقة دورى مواليد 97 في الموسم الكروي الجديد.

ويعتبر مراقبون لأزمة اتحاد الكرة مع النادى الأهلى على خلفية عدم استكمال الدورى قبل أمم أفريقيا أن إلغاء مسابقة 97 أول رد من الجبلاية ضد القلعة الحمراء، خصوصاً أن هذا القرار سيربك حسابات أبناء الجزيرة فى فترة القيد خلال مباريات الموسم المقبل.

ويضم الأهلى عدد كبير من لاعبى الشباب مواليد 97 قد يرحلون بسبب إلغاء المسابقة، مما يعتبر ذلك أزمة وصدام كبير مع الجبلاية.

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يأتى فى مقدمة لاعبى الأهلى مواليد 97، رمضان صبحي وناصر ماهر وكريم نيدفيد ومحمود الجزار وعمار حمدى وعمر رضوان وأكرم توفيق، وإلغاء المسابقة يعد ضربة كبرى لمجلس القلعة الحمراء، حيث إنه فى هذه الحالة سيضطر للاستغناء عن عدد كبير من هؤلاء اللاعبين،بالإضافة إلى قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا في الثالثة عصر اليوم ،الأحد، لمناقشة التصور النهائى للمسابقات في الموسم الجديد، كما سيناقش الرد على خطاب النادي الأهلي أمس الذي اتهم اتحاد الكرة بالإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص في إدارة مسابقة الدوري.