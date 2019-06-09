شكرا لقرائتكم إصابة كريم العراقى بجزع فى الرباط الداخلى للركبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد إصابة كريم العراقي مدافع الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال تدريبات المنتخب الأوليمبي بأوزبكستان. ويخضع العراقى لفحوصات طبية شاملة فور عودته لتحديد مدى إصابته وعلى إثرها سيتحدد البرنامج التأهيلي لعلاجه تحت إشراف الجهاز الطبي للمصرى.

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