شكرا لقرائتكم مد القيد الأفريقي فى قوائم الأندية المصرية حتي 5 أغسطس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اتفق اتحاد الكرة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على مد فترة قيد اللاعبين في قوائم الأندية الافريقية حتي 5 أغسطس المقبل بدلا من 30 يوليو.
وحصل هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية علي وعد بمد القيد الأفريقي ، علي أن يتم قيد اللاعبين الجدد قبل هذا الموعد دون غرامات كما سيكون من حقهم المشاركة مع أنديتهم في الأدوار التمهيدية بشكل طبيعي .
وطالب النادي الأهلي اتحاد الكرة بحسم عدة أمور منها القيد المحلى فى الموعد المناسب، وأن يكون بالتزامن مع القيْد الأفريقى بحدٍ أقصى 10/7/2019؛ حتى تتمكن الأندية المصرية التى يتقرر مشاركاتها فى بطولات "كاف" من تسجيل لاعبيها الجدد أفريقيًا بدون سداد غرامة مالية، والاستعانة بجهود هؤلاء اللاعبين فى الأدوار الأولى للبطولات الأفريقية.
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