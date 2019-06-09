شكرا لقرائتكم نجم الزمالك السابق مديراً فنياً لنادى جولدى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تولى مهاجم الزمالك الأسبق وليد صلاح الدين عبد اللطيف القيادة الفنية لنادى جولدى، فى القسم الثالث خلفا لأحمد عبد الغنى. وأعلنت الصفحة الرمسية لنادى جولدى على الفيس بوك أن مجلس إدارة نادي جولدى برئاسة هانى سعيد قرر تعيين وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك الأسبق مديرا فنيا للفريق .

ويلعب جولدى فى القسم الثالث، ولولا تراجعه فى الاسابيع الأخيرة لصعد إلى دورة الترقى المؤهلة للقسم الثانى. ومن المقرر أن يعلن عبد اللطيف عن تشكيل الجهاز الفنى الخميس المقبل، لتحديد فترة الإعداد ، ومتطلباته.

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