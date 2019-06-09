شكرا لقرائتكم الأهلى يقرر مد فترة إجازة اللاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص جهاز الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، على مد فترة الأجازة التى حصل عليها الفريق، ولن يتدرب الفريق اليوم كما تم التأكيد في وقت سابق.
من جانبه طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة اللاعبين بترك موبايلاتهم مفتوحه تمهيدا لابلاغهم بموعد العودة للتدريبات في اي وقت.
ويتواجد معظم لاعبي الأهلي واعضاء الجهاز الفني خارج مصر، بخلاف تواجد الرباعي الدولي مروان محسن ووليد سليمان وايمن اشرف والحارس محمد الشناوي في معسكر منتخب مصر بالاضافه لغياب لاعبي منتخب الشباب وايضا التونسى على معلول فى معسكر بلاده والانجولى جيرالدو فى معسكر انجولا ، الأمر الذي يحول معه تجمع اللاعبين في الوقت الحالي.
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