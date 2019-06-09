شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرسل خطابًا للكاف بشأن الحكم محمود البنا .. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام اتحاد الكرة بإرسل خطابا رسميا إلى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، للسماح للحكم الدولى محمود البنا بأن يخضع لاختبارات الجرى على هامش معسكر الحكام الذين يشاركون فى بطولة امم افريقيا 2019، والذى ينطلق فى مصر يوم 12 يونيو الجارى.

وكان الحكم محمود البنا قدم شكوى لأعضاء الجبلاية بداعى عدم ترشيحه للقائمة بدلا من جهاد جريشة وإختيار إبراهيم نور الدين لأمم افريقيا، رغم أن البنا كان فى القائمة الأولية قبل خروجه بسبب الإصابة.

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فى هذا الصدد، كشف مصدر باتحاد الكرة أن البنا أخطأ بإدارة مباراة النجم الساحلى والهلال السودانى الأخيرة رغم إصابته، موضحا أن الإصابة تفاقمت بعدها.

كان الكاف اعتمد الخماسى ابراهيم نور الدين وايمن عمر وتحسين ابو السادات ومحمود ابو الرجال واحمد حسام طه فى قائمة حكام الكان.