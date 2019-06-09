شكرا لقرائتكم انضمام النني لمعسكر المنتخب ببرج العرب فى الإسكندرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انضم الدولى المصري محمد النني المحترف ضمن صفوف نادي أرسنال الإنجليزي اليوم الأحد إلى معسكر المنتخب المقام حاليا فى برج العرب بالإسكندرية؛ استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يشارك النني في تدريبات المنتخب اليوم؛ ليصبح عدد اللاعبين في المعسكر 24 لاعبا ويتبقي انضمام محمد صلاح لتكتمل قائمة الفراعنة .

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وسيخوض المنتخب مباراتين وديتين مع منتخبي تنزانيا وغينيا خلال المعسكر في آخر استعداداته لانطلاق البطولة التي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو القادم.