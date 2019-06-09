شكرا لقرائتكم انطلاق منافسات بطولة CIB الدولية للإسكواش اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبدأ اليوم الأحد منافسات بطولة CIB الدولية للاسكواش، في مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة من 9 إلى 14 يونيو الجاري، والتي ينظمها نادي وادي دجلة.

وتعتبر بطولة CIB بلاتينية طبقا لتصنيف الاتحاد الدولى، حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 162 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ويشارك بالبطولة أفضل 8 لاعبين فى التصنيف العالمى للرجال ومثلهم بتصنيف السيدات.

ويشارك من مصر فى البطولة 12 لاعب ولا عبة منهم 9 لاعبين وهم: علي فرج المصنف الأول عالميا، محمد الشوربجي المصنف الثاني، طارق مؤمن المصنف الثالث، كريم عبد الجواد المصنف الرابع، ومحمد أبو الغار المصنف الثامن من الرجال.

بينما من السيدات تشارك كل من: رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا، نور الشربيني المصنفة الثانية، نوران جوهر المصنفة الرابعة، ونور الطيب المصنفة الخامسة.

وجاءت منافسات اليوم الأول للسيدات كالتالي:

رنيم الوليلي X الويلزية تيسني إيفانز

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كاميل سيرم X جويل كينج

نور الشربيني X الانجليزية سارة جان بيري

وفي منافسات الرجال يلتقي كل من:

محمد الشوربجي X البيروفي دييجو إلياس

طارق مؤمن X الألماني سيمون روزنر

علي فرج X محمد أبو الغار