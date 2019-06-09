شكرا لقرائتكم فرج عامر يؤيد موقف الأهلى فى تدوينه له... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دون المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات الصغيرة"تويتر"، "تويتر:نعيش زمن العك الكروي والاهلي محق في شكواه".

يعد ذلك تأيدًا واضحًا لرئيس نادى سموحة على موقف النادى الأهلى اتجاه اتحاد الكرة فى تصعيد الأمر إلى المحكمة الرياضية الدولة بشأن جدول الدورى الممتاز .

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و ناقش مجلس إدارة النادى الأهلى، فى اجتماعه مساء أمس، برئاسة محمود الخطيب، التداعيات الأخيرة بخصوص موقف اتحاد الكرة من المباريات المتبقية من مسابقة الدورى، والتى لم يتحدد موعد إقامتها بعدُ.

وقرر المجلس اتخاذ كل الإجراءات القانونية تصاعديًا؛ وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى قانون الرياضة؛ وبما يتفق واللوائح المحلية والدولية والميثاق الأولمبى أمام جميع الجهات المعنية بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومرورًا بمركز التسوية والتحكيم، ووصولًا إلى الفيفا، والمحمكة الرياضية الدولية؛ لحفظ حقوق النادى فى بطولة الدورى العام موسم 2018/2019 بعد القرارات التى اتخذها اتحاد الكرة بشأن بعض المباريات الأخيرة من المسابقة، والتى لم تراعِ مبدأ تكافؤ الفرص، ولا قواعد اللعب النظيف، ولا تحقق العدالة بين الأندية المتنافسة.