شكرا لقرائتكم منتخب الكاراتية يحقق 3 برونزيات فى الدورى العالمى بالصين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق لاعبو منتخب الكاراتيه 3 ميداليات برونزية حتى الآن فى منافسات الدورى العالمى الذى يقام بالصين ويستمر حتى 10 يونيو الجارى.

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وجاء تحقيق الميداليات عن طريق على الصاوى "برونزية " فى وزن 67 كجم بالتغلب على لاعب فرنسا، وحققت رضوى السيد برونزية وزن 50 كجم ، بالفوز على منافستها التايوانية، بينما أحرزت ريم سلامة البرونزية فى نفس الوزن بالتغلب على لاعبة أوكرانيا.

يشار إلى أن البعثة تضم كل من سارة عاصم، رضوى سيد، ريم أحمد، ياسمين حمدى، جيانا محمد فاروق، فريال اشرف، ياسمين الهوارى، أحمد اشرف، مالك جمعة، على محمد الصاوى، محمد الكتبى، محمد أحمد رمضان، عبد الله هشام، عبد الله ممدوح، طه طارق.