شكرا لقرائتكم كيف أنهى ألفيس حلم قائد الأهلي فى لقب الأكثر تتويجا؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لعب البرازيلى دانى ألفيس، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى، دورا كبيرا فى تضاءل آمال حسام عاشور قائد النادي الأهلي فى حسم لقب أكثر لاعبى العالم تتويجا بالألقاب.

وانفرد داني ألفيس، بصدارة قائمة أكثر لاعبي العالم فى التاريخ تتويجا بالبطولات برصيد 38 بطولة، بعد إحراز بطولة كأس فرنسا الشهر الماضى.

وأصبح حسام عاشور لاعب الأهلي، يواجه صعوبة كبيرة، فى التساوى مع داني ألفيس، حيث يمتلك قائد القلعة الحمراء 34 بطولة فى رصيده بالوقت الحالى ويحتاج لحصد 4 ألقاب جديدة للتساوى مع اللاعب البرازيلى.

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وأمام حسام عاشور فرصة لإضافة 3 ألقاب جديدة لدولاب بطولاته فى الفترة المقبلة حال نجاحه فى حصد بطولات الدوري والكأس والسوبر المحلى مع الأهلي ولكن فى هذه الحال سيصل إلى 37 بطولة وسيكون ألفيس متفوقا عليه بفارق بطولة وحيدة.

وتضاءلت فرص استمرار حسام عاشور مع النادي الأهلي فى الموسم الجديد، نظرا لتراجع مستواه واستقرار مسئولو القلعة الحمراء على رحيله بنسبة كبيرة، مما يقلل فرص تصدره لقائمة أكثر لاعبى العالم تتويجا بالألقاب.

ونجح داني ألفيس فى حصد 38 بطولة خلال مسيرته الكروية بواقع 28 لقب فى إسبانيا مع برشلونة، و4 ألقاب فى فرنسا مع باريس سان جيرمان، و3 ألقاب مع المنتخب البرازيلى ولقبان فى إيطاليا مع يوفنتوس مع منتخب السامبا للشباب.

فيما حصد حسام عاشور 34 بطولة فى مسيرته الكروية مع الأهلي بواقع 11 لقب للدوري و9 ألقاب سوبر محلى و5 ألقاب سوبر أفريقى، و5 ألقاب دورى أبطال أفريقيا، و3 ألقاب كأس مصر ولقب وحيد للكونفدرالية.