شكرا لقرائتكم مؤتمر صحفى للأهلى لتوضيح مطالبه خلال ساعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة النادى الأهلى عقد مؤتمر صحفى خلال الساعات القادمة لشرح الموقف الكامل بخصوص مؤجلات مباريات مسابقة الدوري، وتعامل اتحاد الكرة مع هذه الأزمة، بعد أن تحرك النادى من خلال الطرق القانونية للحفاظ على حقوقه الكاملة وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى قانون الرياضة؛ وبما يتفق مع اللوائح المحلية والدولية والميثاق الأولمبى أمام جميع الجهات المعنية بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومرورًا بمركز التسوية والتحكيم، ووصولًا إلى الفيفا، والمحكمة الرياضية الدولية.

وأعلن مسئولو النادى أنه خلال المؤتمر الصحفى سيتم شرح كافة ملابسات الأزمة مدعمة بالوثائق والفيديو والمستندات، وتوضيح المطالب العادلة التى تخدم صالح الكرة المصرية، وتحقق أهداف الأندية بشكل عام من حيث وضوح الرؤية الخاصة بالموسم الجديد وأعداد الجماهير ومواعيد المباريات والموقف الخاص باللاعبين الأجانب والسوريون ومصير مسابقة الناشئين مواليد 97 فى الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر توضيح كل الجوانب المتعلقة بمطالب النادى الأهلى المشروعة بخصوص توضيح الأسانيد القانونية واللائحية التى سيتم الاعتماد عليها خلال تحديد الأندية المشاركة فى النسخة المقبلة من دورى أبطال أفريقيا وبطولة الكونفدرالية، فى ضوء المواعيد التى حددها الإتحاد الأفريقى "الكاف" للقيد وإرسال القوائم للأندية المشاركة فى البطولة، فى الوقت الذى قرر فيه إتحاد الكرة استمرار مسابقة الدورى لما بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية، ليضع الأندية المشاركة فى البطولة فى مأزق بخصوص التعاقدات وإرسال القوائم.