شكرا لقرائتكم الجزائرى زكريا نعيجي يقترب من الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى مسئولو الزمالك العديد من الترشيحات لصفقاته فى الصيف المقبل استعدادا للموسم الجديد من خلال سير ذاتية قدمها وكلاء اللاعبين إلى إدارة الكرة بالقلعة البيضاء والتى ضمت عددا من اللاعبين المحليين بجانب عددا من الأجانب وذلك من أجل دراستها من قبل إدارة الكرة بالنادى الأبيض والرد حول إمكانية ضم أحدهما من عدمه وذلك خلال الفترة الجارية حيث تدرس إدارة الكرة بالزمالك العديد من الملفات لحسمها فى فترة التوقف الحالية ومنها ملف الصفقات الجديدة والراحلين.

وجاء على رأس المعروضين من الأجانب على مسئولى الزمالك الثنائى الجزائرى زكريا نعيجي مهاجم فريق بارادو وهداف الدورى الجزائرى بجانب النيجيرى إيزى إيميكا لاعب وسط المصرى حيث يبحث الأبيض عن ضم مهاجماً لدعم خط هجوم الفريق الأبيض خلال الموسم الجديد وهو ما سيتم حسمه فى الفترة الجارية سواء بالتفاوض الرسمى لضم الهداف الجزائرى من عدمه خاصة فى ظل اقتراب المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق الأبيض من العودة إلى الدورى المغربى والرحيل عن ميت عقبة بعدما قضى هذا الموسم قادما للأبيض من الدفاع المغربى حيث دخل اللاعب فى تفاوض مع عدد من الأندية المغربية للانضمام إليها وعلى رأسهم الرجاء خاصة إنه لم يشارك بشكل أساسى مع الزمالك.