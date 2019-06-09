اليوم المنتخب الأوليمبي يخوض أولى ودياته أمام أوزبكستان...

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جدة - عمرو شويل يخوض فى الرابعة والنصف عصر اليوم الأحد منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب أولى ودياته أمام أوزبكستان بمدينة طشقند فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وأكد شوقى غريب أنه سيدفع بعناصر الخبرة فى ودية أوزبكستان الأولى لمعرفة نقاط القوة والضعف وتحقيق نتيجة إيجابية خاصة أنه يطالب لاعبيه بالفوز وتحقيق نتائج إيجابية فى أى مباراة يخوضها الفراعنة الصغار سواء داخل أو خارج مصر ، مضيفاً أنه سيدفع بتغييرين مختلفين فى الوديتين أمام أوزبكستان للوصول لأفضل تشكيل بعد إقتراب أمم أفريقيا من الإنطلاف فى نوفمبر المقبل ، مؤكداً أن الباب مازال مفتوح أمام أكثر من لاعب للتواجد فى التشكيل الاساسي.

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واستقر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي على الدفع بعمر صلاح فى حراسة المرمي فى الودية الأولى بعد أداء الحارس الرائع مع فريقه الزمالك إلى جانب الدفع بأكرم توفيق و أسامه جلال و محمود الجزار و محمد صادق و كريم العراقي و ناصر ماهر و أحمد حمدي و أحمد ياسر ريان و إمام عاشور أو ناصر منسي.

واستعان الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بمحمود فايز مدرب المنتخب المصري السابق ومساعد هيكتور كوبر فى تدريب المنتخب الأول بأوزبكستان لمعرفة نقاط القوة والضعف فى المنتخب الأوليمبي هناك و الحصول على بعض المباريات الخاصة بالفريق الأوليمبي بأوزبكستان ، ومن المقرر أن يحضر هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر لإحدي وديات المنتخب الأوليمبي أمام نظيره أوزبكستان بناء على إتفاقه مع الجهاز الفني للفراعنة إلى جانب متابعته لاعبي المنتخب الأوليمبي الأوزبكستاني ، وأصطحب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب 26 لاعباً لوديتى أوزبكستان وهم: عمر رضوان وعمر صلاح و محمد صبحى و مصطفى شوبير و أسامة جلال و محمود الجزار و أحمد رمضان و أحمد أيمن و محمد عبد السلام و محمد صادق و أحمد سعيد و كريم العراقى و أكرم توفيق و أحمد يوسف و غنام محمد و ناصر ماهر و إمام عاشور و أحمد حمدي و شريف رضا و عمار حمدي و صلاح محسن و ناصر منسي و مصطفي محمد و كريم يحيي و عمر مرموش و أحمد ياسر ريان، بينما تم استبعاد الرباعى رمضان صبحى وأحمد مصطفى ومحمود مرعى وعبد الرحمن مجدى.