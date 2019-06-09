شكرا لقرائتكم الأهلى يرفض صرف مبالغ طائلة فى الصفقات الجديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مجلس إدارة النادي الاهلي دفع مبالغ طائلة في الصفقات الجديدة خلال ميركاتو الصيف المقبل كما حدث في صفقات يناير الماضية التى شهدت دفع مبلغ مالي كبير وصل لـ200 مليون جنيه.

وأكد مسئولو النادي إنه لن يت دفع ملايين الدولارات إلا في الصفقة التى يرى النادي التى تستحق هذا المبلغ وقال مصدر في القلعة الحمراء إن الأهلي لن يُكرر ما حدث مع صفقة حسين الشحات تحديداً بعدما دفع الادي 6 ملايين دولار للتعاقد معه من العين الإماراتي.

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وأوضح المصدر أن الاهلي يحترم تماماً قدرات الشحات وتضحياته مع النادي لكن هناك إتجاه لعدم تكرار المبالغة في بعض الصفقات خاصة المحلية.