تقارير إنجليزية: زوجة صلاح سر نجاحه.. "ماجي" إمرأة بسيطة بقلب كبير

وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة، ويدين نجم المنتخب الوطني محمد صلاح بالفضل في النجاحات التي حققها في الملاعب الأوروبية إلى دعم زوجته الكبير له في مسيرته .

دائمًا يخطف نجم المنتخب الوطني محمد صلاح الأضواء إليه، وتحديدًا منذ أن انتقل إلى ليفربول في صيف 2017 آتيًا من صفوف روما الإيطالي، ليبدأ في تقديم مستويات خيالية مع الريدز وينجح في موسمه الأول في الظفر بلقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفًا، وهو رقم قياسي في موسم واحد يتألف من 38 مباراة، ليصبح صلاح حديث كل الصحف العالمية.

وواصل صلاح تألقه هذا الموسم وقاد ليفربول...