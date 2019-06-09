شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني يشارك في المران الصباحي لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك محمد النني لاعب ارسنال الانجليزي ومنتخب مصر، في مران الفراعنة الذي ينطلق بعد قليل استعدادا لمواجهة تنزانيا ودياً، بعد انضمامه للمعسكر صباح اليوم.

Advertisements

يلتقي منتخب مصر مع تنزانيا وغينيا ودياً يومي 13 و16 يونيو الجاري في ملعب برج العرب بالاسكندرية.

يستعد منتخب مصر لخوض بطولة كاس الامم الافريقية 2019، حيث وقع الفراعنة في مجموعة تضم زيمبابوي واوغندا والكونغو.