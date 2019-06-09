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محمد النني يشارك في المران الصباحي لمنتخب مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك محمد النني لاعب ارسنال الانجليزي ومنتخب مصر، في مران الفراعنة الذي ينطلق بعد قليل استعدادا لمواجهة تنزانيا ودياً، بعد انضمامه للمعسكر صباح اليوم.

 

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يلتقي منتخب مصر مع تنزانيا وغينيا ودياً يومي 13 و16 يونيو الجاري في ملعب برج العرب بالاسكندرية.

 

يستعد منتخب مصر لخوض بطولة كاس الامم الافريقية 2019، حيث وقع الفراعنة في مجموعة تضم زيمبابوي واوغندا والكونغو.

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