شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني يشارك في المران الصباحي لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك محمد النني لاعب ارسنال الانجليزي ومنتخب مصر، في مران الفراعنة الذي ينطلق بعد قليل استعدادا لمواجهة تنزانيا ودياً، بعد انضمامه للمعسكر صباح اليوم.
يلتقي منتخب مصر مع تنزانيا وغينيا ودياً يومي 13 و16 يونيو الجاري في ملعب برج العرب بالاسكندرية.
يستعد منتخب مصر لخوض بطولة كاس الامم الافريقية 2019، حيث وقع الفراعنة في مجموعة تضم زيمبابوي واوغندا والكونغو.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد النني يشارك في المران الصباحي لمنتخب مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.