سوبر كورة .. الدورى المصرى يدعم 10 منتخبات فى امم افريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل 12 يوما على انطلاق نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تقام فى مصر، فى الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، تضم البطولة مجموعة كبيرة من لاعبى الدورى المصرى الذى لم ينته بعد. لمعرفة الـ10 منتخبات التى يدعمها الدورى المصرى فى أمم أفريقيا اضغط هنا

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