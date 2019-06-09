شكرا لقرائتكم خبر عن مد الإجازة فى الأهلي.. سيد عبد الحفيظ للاعبين: "خلى موبايلاتكم مفتوحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مد جهاز الكرة بالأهلي الإجازة التى حصل عليها الفريق مجدداً، ولن يتدرب الفريق اليوم كما تم التأكيد فى وقت سابق.

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ويتواجد معظم لاعبى الأهلي وأعضاء الجهاز الفنى خارج مصر، بخلاف الرباعى الدولى مروان محسن ووليد سليمان وأيمن أشرف والحارس محمد الشناوى فى معسكر منتخب مصر، بالإضافة لغياب لاعبى منتخب الشباب وأيضا التونسى على معلول فى معسكر بلاده، والأنجولى جيرالدو فى معسكر منتخب بلاده، الأمر الذى يحول معه تجمع اللاعبين فى الوقت الحالى.

من جهته طالب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، اللاعبين بترك موبايلاتهم مفتوحة تمهيدا لإبلاغهم بموعد العودة للتدريبات فى أى وقت.