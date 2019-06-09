شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات قوية لعمرو وردة فى معسكر الفراعنة قبل انطلاق الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عمرو وردة، صانع ألعاب المنتخب الوطنى المحترف فى نادى باوك اليوناني، صوراً عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام من داخل معسكر الفراعنة ببرج العرب، استعداداً لبطولة امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى 21 يونيو الجارى. وتكتمل صفوف المنتخب لأول مرة اليوم بانضمام محمد صلاح ومن قبله محمد الننى، بعدما وافق المكسيكى خافيير أجيرى على انضمام نجمى ليفربول وأرسنال الإنجليزى منتصف الأسبوع الجارى لمعسكر الفراعنة. ويواجه المنتخب الوطني نظيره منتخب زيمبابوى فى المباراة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، فيما يواجه الفراعنة الكونغو فى ثانى الجولات وأخيراً منتخب أوغندا.

عمرو وردة في التدريبات

عمرو وردة في تدريبات المنتخب Advertisements



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استعدادات قوية لعمرو وردة فى معسكر الفراعنة قبل انطلاق الكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.