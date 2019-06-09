شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يواجه أوزبكستان اليوم فى طقشند استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فى الرابعة والنصف عصر اليوم الأحد منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب أولى ودياته أمام أوزبكستان بمدينة طقشند فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.

وأكد شوقى غريب لـ ”الخليج 365” أنه سيدفع بعناصر الخبرة فى ودية أوزبكستان الأولى لمعرفة نقاط القوة والضعف وتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أنه يطالب لاعبيه بالفوز وتحقيق نتائج إيجابية فى أى مباراة يخوضها الفراعنة الصغار سواء داخل أو خارج مصر ، مضيفاً أنه سيدفع بتغييرين مختلفين فى الوديتين أمام أوزبكستان للوصول لأفضل تشكيل بعد إقتراب أمم أفريقيا من الإنطلاف فى نوفمبر المقبل ، مؤكداً أن الباب مازال مفتوح أمام أكثر من لاعب للتواجد فى التشكيل الاساسي.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي على الدفع بعمر صلاح فى حراسة المرمي فى الودية الأولى بعد أداء الحارس الرائع مع فريقه الزمالك إلى جانب الدفع بأكرم توفيق و أسامه جلال و محمود الجزار ومحمد صادق وكريم العراقي وناصر ماهر وأحمد حمدي وأحمد ياسر ريان وإمام عاشور أو ناصر منسي.

واستعان الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بمحمود فايز مدرب المنتخب المصرى السابق ومساعد هيكتور كوبر فى تدريب المنتخب الأول بأوزبكستان لمعرفة نقاط القوة والضعف فى المنتخب الأوليمبى هناك والحصول على بعض المباريات الخاصة بالفريق الأوليمبى بأوزبكستان، ومن المقرر أن يحضر هيكتور كوبر المدير الفنى السابق لمنتخب مصر لإحدى وديات المنتخب الأوليمبى أمام نظيره أوزبكستان بناء على إتفاقه مع الجهاز الفنى للفراعنة إلى جانب متابعته لاعبى المنتخب الأوليمبى الأوزبكستانى، وأصطحب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب 26 لاعباً لوديتى أوزبكستان وهم: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحى ومصطفى شوبير وأسامة جلال ومحمود الجزار وأحمد رمضان وأحمد أيمن ومحمد عبد السلام ومحمد صادق وأحمد سعيد وكريم العراقى وأكرم توفيق وأحمد يوسف وغنام محمد وناصر ماهر وإمام عاشور وأحمد حمدى وشريف رضا وعمار حمدى وصلاح محسن وناصر منسى ومصطفى محمد وكريم يحيى وعمر مرموش وأحمد ياسر ريان، بينما تم استبعاد الرباعى رمضان صبحى وأحمد مصطفى ومحمود مرعى وعبد الرحمن مجدى.