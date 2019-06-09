سوبر كورة.. مذبحة الأهلى فى الصيف.. 10 لاعبين خارج أسوار القلعة الحمراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة مارتن لاسارتى، بشكل كبير على قائمة اللاعبين المقرر الاستغناء عنهم خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد مشاورات مع جهازه المعاون وعلى رأسهم سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للفريق باعتباره حلقة الوصل مع مجلس إدارة النادى. لمعرفة مذبحة الأهلى فى الصيف اضغط هنا

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