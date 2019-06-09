شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحدد سبتمبر المقبل موعداً لاختيار خليفة أميرو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر النادى الإسماعيلى على إقامة انتخابات فى شهر سبتمبر المقبل على منصب العضوية تحت السن لاختيار عضو جديد يحل محل مصطفى أميرو عضو المجلس الذى تقدم باستقالته من منصبه.
وكان أميرو قد أعلن استقالته من مجلس إدارة الإسماعيلى بسبب ما وصفه بالتهميش داخل المجلس وانفراد إبراهيم عثمان رئيس النادى بكل القرارات، على حد وصفه.
ووافق مجلس الإسماعيلى على استقالة أميرو والتى قدمها لمديرية الشباب والرياضة أيضا.
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