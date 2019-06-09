شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو شبانة: الجيل الحالى تفوق علينا ومصر ستهيمن على الاسكواش لـ10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو شبانة، أسطورة الاسكواش المعتزل، أن الجيل الحالى من اللاعبين تفوق كثيراً على جيل الرواد فى اللعبة بعدما فرضوا الهيمنة المصرية على التصنيف العالمى فى الرجال والسيدات.

وأضاف شبانة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المراكز الأولى فى التوب 10 تشهد منافسة قوية بين المصريين، وهو ما يضع الاسكواش المصرى فى مكانة متميزة عالمياً، مشيراً إلى أن مصر تضمن تسيدها على اللعبة لـ 10 سنوات قادمة على الأقل.

وعن دخول الأندية الشعبية فى مجال الاسكواش، أكد شبانة أن هذا سيثرى اللعبة ويوسع مجال المنافسة، خاصة بعد اهتمام نادى الزمالك بالاسكواش مؤخراً عبر إقامة 8 ملاعب بمقر القلعة البيضاء، وهذا سينقل صراع القطبين من كرة القدم إلى الاسكواش فى ظل امتلاك الأهلي للاعبين مميزين.