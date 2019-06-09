شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم اليد فى حفل زفاف اللاعب على هشام نصر نجل رئيس الاتحاد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، بحفل زفاف نجله لاعب يد الزمالك على هشام بأحد فنادق القاهرة الكبرى بحضور نجوم اللعبة. وكان من أبرز الحضور أعضاء مجلس إدارة اتحاد اليد ونجوم المنتخب، أمثال على زين ومحمد على وكريم هنداوى ووسام سامى ويحيى خالد، فضلا عن عمر يس نجم طلائع الجيش، وأحيا حفل زفاف لاعب يد الزمالك المطرب حكيم. على هشام مع يحيى خالد لاعب الزمالك

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