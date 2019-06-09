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شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. "الجونة والساحل وشرم" مرسى نجوم القطبين فى إجازة توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الأهلى والزمالك على استغلال إجازة توقف الدورى فى السفر إلى الجونة والساحل الشمالى وشرم الشيخ، للاستجمام قبل العودة للتدريبات مرة أخرى.
ونجد أن رامى ربيعة وأحمد الشيخ ذهبا إلى شرم الشيخ ومعهما محمد عنتر نجم الزمالك لقضاء شهر العسل، بينما حرص عبد الله جمعة لاعب الفريق الأبيض على التوجه إلى الجونة ومحمد عبد الغنى زميله بالفريق إلى الساحل الشمالى.
ويرصد السابع لقطات لنجوم القطبين تجسد لحظات الاستجمام فى الصور التالية:
أحمد الشيخ
محمد عنتر
عبد الله جمعة مع أصدقاؤه
عبد الله جمعة
محمد عبد الغنى
رامى ربيعة
أحمد الشيخ
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