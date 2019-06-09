اتحاد الكرة يتوصل لاتفاق مع الكاف لمد القيد الأفريقى حتى 5 أغسطس دون غرامات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل اتحاد الكرة لاتفاق مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم لمد فترة قيد اللاعبين فى قوائم الأندية الافريقية حتى 5 أغسطس المقبل بدلاً من 30 يوليو المقبل.
وكشف مصدر باتحاد الكرة أن هانى أبو ريدة، رئيس الجبلاية، حصل على وعد بمد القيد الأفريقى على أن يتم قيد اللاعبين الجدد قبل هذا الموعد دون غرامات، كما سيكون من حقهم المشاركة مع أنديتهم فى الأدوار التمهيدية بشكل طبيعى.
يذكر أن النادي الأهلي كان قد طالب اتحاد الكرة وحسم الأمور التالية:
- فتح باب القيد المحلى فى الموعد المناسب، وأن يكون بالتزامن مع القيْد الأفريقى بحدٍ أقصى 10/7/2019؛ حتى تتمكن الأندية المصرية التى يتقرر مشاركاتها فى بطولات "كاف" من تسجيل لاعبيها الجدد أفريقيًا بدون سداد غرامة مالية، والاستعانة بجهود هؤلاء اللاعبين فى الأدوار الأولى للبطولات الأفريقية.
- اتخاذ كافة التدابير لإدارة المسابقات المحلية بطريقة احترافية تحفظ حقوق الجميع. وتحديد الموقف من استكمال بقية بطولات الموسم المنصرم عند انطلاق الموسم الجديد، وهو أمر يحتاج إلى وقت كبير سيكون على حساب الوقت المخصص لمسابقات موسم 2019 - 2020. خاصة أن هذا الاستكمال المزمع سيكون بالمخالفة للوائح؛ لأن الأندية ستشارك فى بطولات الموسم الماضى بقوائم لاعبيها فى الموسم الجديد مما يعنى أن المشاركة فى هذه البطولات ستكون بقائمة مرّ عليها ثلاث فترات قيد وهو ما رفضه اتحاد الكرة فى سنوات سابقة.
- إعداد لائحة متكاملة للمسابقات المحلية ذات بنود واضحة، وغير قابلة للاجتهاد، والتفسيرات الشخصية، متضمنةً علاج كل السلبيات، وأن يقوم بإعداد هذه اللائحة خبراء متخصصون، وأن يمنح الاتحاد الفرصة كاملة لكل الأندية للاطلاع على مشروع هذه اللائحة وإبداء الملاحظات عليها؛ لتكون بعد اعتمادها السندَ والمرجعية لأى نادٍ فى طلباته قبل اللجوء للاتصالات والعلاقات الشخصية .
- تحديد موعد واضح، يلتزم به اتحاد الكرة، ويعلنه لتطبيق تقنيةVAR ؛ لإيقاف مسلسل الأخطاء التحكيمية التى أثارت جدلًا كبيرُا، وتسببت فى استعانة الأندية بالحكام الأجانب فى العديد من المباريات هذا الموسم؛ علما بأن النادى الأهلى سبق وأن خاطب الاتحاد فى 3/9/2018، وطلب تطبيق تقنية VARبعدما شهدت مبارياته أخطاء تحكيمية فجّة. وجاء تعهد اتحاد الكرة الكتابى والذى تسلمه النادى بتاريخ 4/ 10/2018 أنه سوف يقوم بتطبيق تقنية VAR فى 1/10/2019 وهو لم يحدث.
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