شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتوصل لاتفاق مع الكاف لمد القيد الأفريقى حتى 5 أغسطس دون غرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل اتحاد الكرة لاتفاق مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم لمد فترة قيد اللاعبين فى قوائم الأندية الافريقية حتى 5 أغسطس المقبل بدلاً من 30 يوليو المقبل.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن هانى أبو ريدة، رئيس الجبلاية، حصل على وعد بمد القيد الأفريقى على أن يتم قيد اللاعبين الجدد قبل هذا الموعد دون غرامات، كما سيكون من حقهم المشاركة مع أنديتهم فى الأدوار التمهيدية بشكل طبيعى.

يذكر أن النادي الأهلي كان قد طالب اتحاد الكرة وحسم الأمور التالية:

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