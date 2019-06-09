سوبر كورة .. 12 يوما على "كان 2019".. 12 رقما تاريخيا لـ12 نجما مصريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه الأنظار فى كافة أنحاء العالم صوب جمهورية مصر العربية لمتابعة فعاليات بطولة امم افريقيا مصر 2019 والتى ستنطلق الشهر الجارى وتستمر حتى 19 يوليو المقبل. وتستعد منتخبات القارة السمراء لانطلاق بطولة امم افريقيا 2019، ويأمل كل منتخب فى كتابة تاريخ جديد لنفسه من خلال بالتتويج باللقب الأفريقى الأهم. Advertisements ولم يتبق على انطلاق البطولة الأفريقية سوى 12 يوما فقط، لذا يستعرض "سوبر كورة" فى التقرير التالى بعض الحقائق عن البطولة، والتى لها علاقة بالرقم 12، ونرصد لكم 12 رقما تاريخيا حققها 12 نجما مصريا فى تاريخ الكان.

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