اتحاد الكرة يخاطب الكاف لاختبار البنا قبل إعلان قائمة الحكام لامم افريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكرة خطاباً رسمياً إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، يطلب فيه السماح للحكم الدولى محمود البنا بالخضوع لاختبار الجرى على هامش معسكر الحكام الذين يشاركون فى بطولة امم افريقيا 2019، والذى ينطلق فى مصر يوم 12 يونيو الجارى.
جاء ذلك بعد شكوى الحكم محمود البنا لأعضاء الجبلاية بداعى عدم ترشيحه للقائمة بدلا من جهاد جريشة واختيار إبراهيم نور الدين لامم افريقيا، رغم أن البنا كان فى القائمة الأولية قبل خروجه بسبب الإصابة.
فى هذا الصدد، كشف مصدر باتحاد الكرة أنه تم إرسال خطاب للكاف لمنح البنا فرصة للجرى فى المعسكر المقبل، على أن يتولى الكاف حسم موقفه من القائمة فى حالة النجاح فى الجرى.
وأضاف أن البنا أخطأ بإدارة مباراة النجم الساحلى والهلال السودانى الأخيرة رغم إصابته، موضحاً أن الإصابة تفاقمت بعدها.
كان الكاف اعتمد الخماسى إبراهيم نور الدين وأيمن عمر وتحسين أبو السادات ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه فى قائمة حكام الكان.
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