باسم مرسي: كنت ضحية لاعب الأهلي في المنتخب.. ورفضت العودة للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد باسم مرسي، مهاجم الزمالك المعار إلى سموحة، أن أزمة حسام غالي، لاعب الأهلي السابق، مع الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، تسببت في استبعاده من صفوف الفراعنة بالفترة الماضية.

وقال باسم في تصريحات لـ"تايم سبورتس": "لم يتم استبعادي من المنتخب بسبب ما حدث في مباراة غانا، خاصةً أن طبيب المنتخب أكد معاناتي من إصابة وغادرت الإستاد في عربة إسعاف حتى وصلت إلى الفندق".

وأضاف: "لم يكن لدي مشكلة مع الجهاز الفني للمنتخب، كل ما في الأمر أنني كنت ضحية أزمة حسام غالي مع هيكتور كوبر، حيث فضل المدرب استبعادي ليخرج من المنتخب لاعب من الأهلي ومثله من الزمالك".

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وأكمل: "رئيس الزمالك طلب مني العودة في يناير بعد عودتي من اليونان، ولكني رفضت وقررت الرحيل لسموحة بعد شعوري بأنه سيكون هناك اعتراض على وجودي، خاصةً أن المدرب جروس رفض الأمر وهذا حقه".

وأتم صاحب الـ27 عامًا قائلا: "فضلت الرحيل مجانًا إلى سموحة حتى لا أثير أي أزمة داخل صفوف الفريق بين رئيس الزمالك والمدير الفني، خاصةً أنه كان يسير جيدًا وينافس بقوة على الدوري والكونفدرالية الإفريقية".

يُذكر أن باسم مرسي عاد إلى الزمالك بعد انتهاء إعارته مع سموحة الذي أنهى مبارياته في النسخة الجارية من المسابقة (2018-19) بعد تأكد بقاءه في الدوري المصري الممتاز.