فلاش باك.. شكرًا يا زيزو لقد نفذت قولك!

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

"ليس سرًا على أحد أن حلمي منذ تسجيلي هدفي الأول وأنا صغيرًا أن انضم لصفوف ريال مدريد.. حاولت جاهدًا خلال هذه الفترة التركيز مع تشيلسي في الوقت الذي كان يركز فيه الإعلام على الصفقة خاصة في أخر 6 أشهر.. ترك تشيلسي كان أكبر وأصعب قرار في مسيرتي ولكن أتطلع الآن لفصل جديد".. البلجيكي إيدين هازارد، مودعًا تشيلسي وجماهيره بعد رحيله عنه بتدوينه على فيسبوك 7 يونيو 2019.

هازارد أدى موسمًا رائعًا 2018/2019؛ حيث سجل 21 هدفًا وصنع 17 لزملائه خلال 52 مباراة وسجل هدفين في نهائي الدوري الأوروبي ليقود تشيلسي للتتويج باللقب.

"ما أجملها نهاية وما أروعة خطوة سيكون هازارد بها تحت قيادة مُلهمه زيدان"، حسبما وصفه في تصريحاته لـ nbc sports.

1 أبريل 2010

"هازارد هو نجم المستقبل إنه جيد للغاية وسيكون مؤثرًا.. وسأجلعه يوقع للريال وعيناي مغلقتان".. هكذا جاء عنوان تصريحات الفرنسي زيدن الدين زيدان، لاعب ريال مدريد السابق حينها لصحيفة ماركا الاسبانية.

في هذه الفترة كان هازارد قد شارك في مباراتين مع فريقه ليل الفرنسي أمام ليفربول في الدوري الأوروبي موسم 2009/2010 في شهر مارس 2014؛ حيث قاده للفوز ذهابًا بهدف نظيف سجله بينما سقط فريقه بثلاثية نظيفة أمام الريدز إيابًا.

2 أبريل 2010

ذات الصحيفة الاسبانية تأتي بتصريحات للاعب البليجكي يُبدي فيها استحسانه لتصريحات زيدان عنه:"مدح زيزو لي لمس روحي".

الطريق لتشيلسي

هازارد في موسمه التالي مع ليل الفرنسي 2010/2011 سجل 12 هدفًا وصنع 14 لزملائه خلال 54 مباراة شارك بها قبل أن يُحق في الموسم التالي 2011/2012 أفضل انطلاقة له فسجل 22 هدفًأ وصنع مثلهما خلال 49 مباراة بقميص ناديه الفرنسي بجميع البطولات التي شارك بها.

وهو ما دفع أعين تشيلسي الإنجليزي لاصطياده في مايو 2012 بعد هذا الموسم المتوّهج له.

4 يونيو 2012

يجلس إيدين هازارد ببذلة رسمية مُتحدثًا لمحرر الموقع الرسمي لتشيلسي بلغة بلاده:

• إيدين أهلاً بك في تشيلسي.. ماهو شعورك؟

- أنا فعلاً سعيد جدًا بوجودي واتطلع للموسم المقبل.

• يجب أسألك على انطباعك الأول عن ملعب ستامفورد بريدج؟

- رأيته لدقائق ولكنه استاد رائع ومتأكد أن الأجواء ستكون رائعة في المباريات.

- * لماذا اخترت تشيلسي؟

- واحد من الأندية الكبيرة التي تفوز بالبطولات.

انجلترا

13 هدفًا سجلهم و24 صنعهم كان مُجمل إنتاج هازارد في موسمه الأول 2012/2013 مع تشيلسي خلال 62 مباراة ارتدى بها الأزرق ليتوّج معه بالدوري الأوروبي الأول للنادي.

وفي موسمه التالي 2013/2014 سجل 17 هدفًا وصنع 10 لزملائه خلال 49 مباراة مع البلوز في مختلف البطولات ولكن لم يتوّج ببطولة.

وفي الموسم الثالث 2014/2015 توّهج هازارد بتسجيل 19 هدفًا وصناعة 13 لزملائه خلال 52 مباراة بجميع البطولات؛ حيث توّج مع البلوز بالدوري الإنجليزي والكأس.

هازارد يتألق مع تشيلسي ولازالت عين زيدان التي تلمع عند رؤيته يداعب الكرة تلاحق اللاعب البلجيكي.

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"هازارد هو لاعبي المفضل بعد ميسي ورونالدو؛ أحبه كلاعب من الممتع رؤيته وهو يلعب".. زين الدين زيدان، المدير الفني لرديف ريال مدريد " كاستيا"، في تصريحات نقلتها عنه شبكة سكاي سبورتس البريطانية، 15 نوفمبر 2015.

ولكن في الموسم التالي 2015/2016 الذي بدأ الحديث عن احتمالية تواجد هازارد في ريال مدريد بسبب حب المدير الفني زيدان له انخفض مستوى اللاعب البلجيكي مع تشيلسي؛ حيث سجل 6 أهداف وصنع 8 لزملائه خلال 43 مباراة بقميص البلوز.

في الوقت الذي يحتفل زيدان به بلقبي الدروي الاسباني ودوري أبطال أوروبا الذي توّج بهما في موسمه الأول كمدير فني لريال مدريد 2015/2016.

التسيجل في الريال

يتسلم طولية رائعة تجعله منفردًا بحارس ريال مدريد قبل أن يراوغه ويُسجل هدفًا رائعًا في شباك الفريق الملكي ليجعل النتيجة 3 – 1 لصالح الفريق الأبيض.. يبدو أن هازارد يُريد العودة في الموسم الجديد 2016/2017.

هدف هازارد جاء خلال مشاركة تشيلسي بدورة ودية سنوية تواجد بها ريال مدريد استعدادًا للموسم.

"إيدين إيدين إيدين إيدين إيدين إيدين هازارد إيدين".. جماهير تشيلسي تتغنى بلاعبها البلجيكي في مدرجات ستامفورد بريدج.

هازارد في موسم 2016/2017 عاد مرة لمستواه فسجل 17 هدفًا وصنع 7 لزملائه خلال 43 مباراة شارك بها والحديث عن وضع ريال مدريد على قوائمه للتعاقد معه لازال موجودًا في الوقت الذي يتوّج به الفريق الملكي تحت قيادة زيدان في موسمع الثاني كمدير فني بـ بالدوري الاسباني، بدوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، السوبر الأوروبي.

ولكن الوضع كما هو عليه هازارد مُستمر في تشيلسي لموسم 2017/2018؛ حيث سجل 17 هدفًا وصنع 13 لزملائه خلال 52 مباراة ليعتقد البعض أن زيدان الذي أنهى الموسم ذاته متوّجًا بـبدوري أبطال أوروبا، السوبر الاسباني، السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية.

صدمة

ولكن زيدان الذي أُختير كأفضل مدرب لموسمي 2016/2017 و 2017/2018 رحل عن ريال مدريد ليختفي الحديث عن انتقال هازارد للملكي بالموسم التالي 2018/2019.

تألق

سجل 21 هدفًا وصنع 17 آخرين لزملائه خلال 52 مباراة.. يقود فريقه للتتويج بالدوري الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه.. الأحاديث تكثر خلال الموسم المنصرم عن رحيله لصفوف الريال بالانتقالات الصيفية هذه المرة.

الحلم يعود

11 مارس 2019

الريال لم يظهر بصورة جيدة رفقة مديره الفني سانتياجو سولاري ليعيد فلورنتينو بيريز، رئيس الملكي زيدان وتعود قائمته التي يُريد ضمها وعلى رأسها هازارد.

لست لاعبًا في الريال ولكنني سعيدًا لعودته.. كرة القدم تحتاج إليه" هازارد يرد على سؤال مراسل إذاعة مونتي كارول له عن رأيه في عودة زيدان 11 أبريل 2014

لا ترحل

نريدك أن تبقى" جماهير تشيلسي تطالب نجمها في موسم 2018/2019 بالبقاء في صفوف البلوز خلال مباراة فريقها أمام واتفورد 5 مايو 2019.

13 مايو 2019

ولكن يبدو أن الهتاف لن يؤثر على هازارد:" اتخذت قراري بشأن مستقبلي ولكن الأمر لا يتوقف علي وحدي".

7 يونيو 2019

ريال مدريد يتعاقد مع هازارد مقابل 100 مليون يورو كأغلى صفقة بيع لنادي تشيلسي الإنجليزي.

ربما يجلس هازارد وهو يتذكر ماحدث له في رحلة الوصول لريال مدريد مُرددًا:"شكرًا زيزو لقد صدقت قولك ولكنني الآن مختلفًا عما كنت في 2010".