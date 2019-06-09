شوبير يكشف.. كيف سيحل كاف أزمة القيد الإفريقي بعد اعتراض الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يتجه لمد فترة القيد الإفريقي للسماح للأندية المصرية بتسجيل لاعبيها في مسابقات الموسم الجديد.

وكان "كاف" حدد يوم 31 يوليو 2019 موعدًا لنهاية القيد الإفريقي، مع العلم أن الدور التمهيدي لمسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية (2019-2020) سينطلق أيام 9 و10 و11 أغسطس 2019.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية ببرنامجه "مع شوبير" عبر قناة "أون سبورت" صباح اليوم الأحد: "الاتحاد الإفريقي في طريقه إلى مد فترة القيد الإفريقي".

وأضاف: "إذا تم مد فترة القيد حتى الأسبوع الأول من شهر أغسطس سيكون حلا لتلك الأزمة".

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وتأكدت مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، بعد أن ضمن إنهاء الموسم في أحد المركزين الأول والثاني في الدوري المصري الممتاز، حيث يحتل الأحمر الصدارة حاليا برصيد 74 نقطة من 32 مباراة.

أما الفريق الثاني فلم يتحدد بعد، حيث تعادل الزمالك مع حرس الحدود (1-1)، في الوقت الذي توقفت فيه مباريات الدوري لحين الانتهاء من كأس أمم إفريقيا التي تنطلق في مصر يوم 21 يونيو الجاري وتنتهي 19 يوليو المقبل.

وظل الزمالك، منافس الأهلي على لقب الدوري هذا الموسم، في المركز الثالث برصيد 68 نقطة من 31 مباراة، خلف بيراميدز صاحب المرتبة الثانية الذي يمتلك 70 نقطة بعد إنهاء مبارياته بالمسابقة.

ويتبقى للفريق الأبيض ثلاث مباريات بعد أمم إفريقيا، أمام كل من الجونة والإسماعيلي والأهلي، كما سيلعب الفريق الأحمر أمام المقاولون العرب قبل خوض لقاء القمة في الجولة الأخيرة من عمر الدوري المصري الممتاز.

يُذكر أن الأهلي اعترض على استكمال الدوري بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية، مؤكدًا أن موعد نهاية القيد الإفريقي كان يجب أن يكون الدافع الأقوى لإنهاء المسابقة قبل أمم إفريقيا للحفاظ على حقوق الأندية المصرية في تسجبل لاعبيها.