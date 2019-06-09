بعد انضمامه لريال مدريد.. نصيحة من كورتوا إلى هازارد

أبدى حارس مرمى منتخب بلجيكا وريال مدريد الإسباني، تيبو كورتوا، سعادته بانتقال زميله في المنتخب إيدين هازارد لصفوف الفريق “الملكي”، في الوقت الذي نصحه بتعلم اللغة الإسبانية من أجل التأقلم سريعاً على الأجواء داخل الفريق.

وقال كورتوا في تصريحات عقب انتصار بلجيكا بثلاثية نظيفة على كازاخستان ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2020) إن “انتقال هازارد لـ’الميرينغي’ سيكون مرضياً للجماهير، لأن الإسبان منفتحون، ولكنه شدد على أنه إذا تعلم بعض الإسبانية، سيكون أفضل”.

كما أكد أن العديد من لاعبي الفريق أمثال كريم بنزيما ورافائيل فاران ولوكا زيدان، والمدرب زين الدين زيدان، يتحدثون جميعاً الفرنسية، اللغة الأم لهازارد، وهو ما سيجعل مهمته سهلة في التواصل، وسيدخل سريعاً داخل المجموعة.

وقال كورتوا: “من الرائع أننا سنلعب في فريق واحد، هو صديقي.. علاقتي به وبعائلته رائعة للغاية.. سيكون إضافة قوية للفريق، وفي اعتقادي سيصنع الفارق، وأتمنى الفوز بألقاب عديدة في الموسم المقبل”.