تحديد مدة غياب نيمار وحالته الصحيه

سيغيب اللاعب الدولي البرازيلي نيمار لمدة أربعة أسابيع، نتيجة إصابته بتمزق في أربطة الكاحل، خلال مباراة الفريق الودية أمام قطر (2-0)، حسبما أعلن السبت طبيب فريق باريس سان جيرمان.
وقال الفريق الباريسي في بيان له: “قيم الطبيبان لوران أومو وجيرارد سيلا حالة نيمار وكان التشخيص التواء في الرباط الجانبي الخارجي للكاحل ولا يحتاج لتدخل جراحي”.
وأضاف البيان أن علاج هذه الإصابة سيكون عن طريق التأهيل، ولذا من المتوقع أن يعود اللاعب للمشاركة بعد أربعة أسابيع.
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