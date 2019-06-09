تشكيل هولندا المتوقع أمام البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية

يستضيف ملعب الدراجاو البرتغالي، مساء اليوم الأحد، مواجهة نارية تجمع بين منتخب البرتغال ونظيره هولندا ضمن مباراة الدور النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.
موعد مباراة البرتغال وهولندا
يكون موعد مباراة البرتغال وهولندا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.
إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.
موعد مباراة البرتغال وهولندا والقنوات الناقلة
ستكون مباراة البرتغال وهولندا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.
كما ستكون مباراة البرتغال وهولندا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.
يدخل منتخب هولندا مواجهة البرتغال وهو في وضعية
ومن المتوقع أن يدخل منتخب هولندا مباراة البرتغال بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: سيليسين
خط الدفاع: دومفرييس - فان دايك - دي ليخت - بليند
خط الوسط: فينالدوم - دي يونج - دي رون
خط الهجوم: بيرجوين - ديباي - بابل
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