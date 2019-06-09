تعديل موعد ودية المنتخب الأوليمبي وأوزبكستان

تقرر تعديل موعد ودية المنتخب الأوليمبي الأولى أمام أوزبكستان، التي ستقام اليوم الأحد على ملعب الأخير. وتقام المباراة في الربعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، بدلا من السابعة والنصف مساء، لاسباب

ويستعد المنتخب الاوليمبي لخوض بطولة افريقية المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020. ويخوض المنتخب ودية ثانية امام اوزبكستان بعد غد الثلاثاء.

تسويقية.ويستعد المنتخب الاوليمبي لخوض بطولة افريقية المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020. ويخوض المنتخب ودية ثانية امام اوزبكستان بعد غد الثلاثاء.

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