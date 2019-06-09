تشكيل البرتغال المتوقع أمام هولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

يلتقي مساء اليوم الأحد منتخب البرتغال بنظيره هولندا في المباراة النارية التي تقام على ملعب دراجاو على أرض دولة البرتغال، ضمن مباراة الدور النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.
موعد مباراة البرتغال وهولندا
يكون موعد مباراة البرتغال وهولندا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.
إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.
موعد مباراة البرتغال وهولندا والقنوات الناقلة
ستكون مباراة البرتغال وهولندا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.
كما ستكون مباراة البرتغال وهولندا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.
يدخل منتخب البرتغال مواجهة هولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان التتويج باللقب القاري لأول مرة في
وبكل تأكيد سوف يكون ذلك اللقب محفزاً للغاية لمنتخب البرتغال، وخاصة وأن الأخير ينتظره مسابقة كأس أمم أوروبا في صيف العام القادم 2020، علماً بأن منتخب البرتغال يعد هو بطل النسخة الماضية من اليورو، مما سوف يجعله مطالبا بضرورة الحفاظ على لقبه للمرة الثانية على التوالي.
ومن المتوقع أن يدخل منتخب البرتغال مباراة هولندا بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: باتريشيو
خط الدفاع: سيميدو - دياز - فونتي - جيريرو
خط الوسط: نيفيس - موتينيو - كارفايو
خط الهجوم: سيلفا - رونالدو - جويديس
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