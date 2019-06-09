محمد النني يشارك في التمرين الصباحي لمنتخب مصر

يشارك محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر، في مران الفراعنة الذي ينطلق بعد قليل استعدادًا لمواجهة تنزانيا وديًا، بعد انضمامه للمعسكر صباح اليوم. بعد انضمامه للمعسكر صباح اليوم. ويلتقي منتخب مصر مع تنزانيا وغينيا ودياً يومي 13 و16 يونيو الجاري في ملعب برج العرب بالاسكندرية. يستعد منتخب مصر لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث وقع الفراعنة في مجموعة تضم زيمبابوي وأوغندا والكونغو.

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