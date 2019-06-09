منتخب مصر يتدرب مرتين اليوم استعدادًا لودية تنزانيا

كشف إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، أن الفريق القومي سيخوض تدريبين، اليوم الأحد، استعدادًا لودية تنزانيا، قبل منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية

التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

قال لهيطة في تصريحات خاصة، إن المنتخب سيتدرب مرة في الحادية عشرة صباحًا، والثانية في السابعة مساءً ببرج العرب.

ويلتقي منتخب مصر تنزانيا وغينيا وديًا ببرج العرب يومي 13 و16 يونيو الجاري، استعدادًا لأمم أفريقيا.