موعد مباراة البرتغال وهولندا بنهائي دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

تقدم "بوابة الوفد" موعد مباراة البرتغال وهولندا، التي تقام مساء اليوم الأحد، على ملعب دراجاو على أرض دولة البرتغال، ضمن مباراة الدور النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة البرتغال وهولندا:

تقام مباراة البرتغال وهولندا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وهولندا:

Advertisements

ستنقل مباراة البرتغال وهولندا بشكل حصري عبر قناة بي

إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة البرتغال وهولندا منقولة أيضًا بشكل حصري عبر قناة بي

إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

يدخل منتخب البرتغال مواجهة هولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، وهو عازم على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان التتويج باللقب القاري، للمرة الأولى،

في تاريخ المسابقة التي انطلقت حديثًا منذ العام الماضي 2018.

بكل تأكيد سيكون ذلك اللقب محفزًا للغاية لمنتخب البرتغال، خصوصًا أن الأخير ينتظره مسابقة كأس أمم أوروبا في صيف العام المقبل 2020، علمًا بأن منتخب البرتغال يعد هو بطل النسخة الماضية من اليورو، مما سوف يجعله مطالبًا بضرورة الحفاظ على لقبه للمرة الثانية على التوالي.

بينما يبدو منتخب هولندا في وضعية مثالية للغاية قبل خوضه المباراة النهائية لمسابقة دوري الأمم الأوروبية، خصوصًا بعد الطريقة التي أقصى بها منتخب إنجلترا من الدور نصف النهائي، على رغم أن منتخب الأسود الثلاثة كان هو المرشح للعبور إلى المحطة الختامية.